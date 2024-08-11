«Живет как монах»: известная певица раскрыла всю правду про Цискаридзе

Артист балета своей кристальной репутацией только подогревает к себе интерес. Николай Цискаридзе Кадр видео50-летний артист балета Николай Цискаридзе никогда не был замешан ни в одном скандале, многого добился в своей профессии, при этом остается скромным, интеллигентным человеком и большим профессионалом.