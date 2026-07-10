Польша шокирована допуском россиян к волейбольным соревнованиям

У Польши нет реальных вариантов бойкотировать решение FIVB.фото: pixabay.com/candelabraПольский союз волейбола выразил беспокойство после решения о допуске российских команд к международным соревнованиям.
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