Начинаются проблемы у Армении и начинается старая шарманка: в блогах и комментариях появляются политически озабоченные армянские деятели, возлагающие на Россию вину за все подряд беды своей родины, от падения династии Аршакидов до войны 2020 года.
Россия опять должна
Комментарии
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Татьяна Ермолова
Пашинян ставленник Сороса и ему безразлично население Армении! Народ сам должен скинуть эту мразлту!
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4 час.
Лариса Овчинникова
Видно про резню и геноцид забыли! Только в этом случае их не кто спасать не придёт. И останется у армян тихая скорбь о потерянных землях.😪
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Классную фразу услышал в интернете, что в "Данном конфликте Россия должна помочь Армении - армянами, а Азербайджану - азербайджанцами" - по-моему логично и справедливо! Может тогда одумаются!
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3 час.
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