Россия опять должна

Пашинян ставленник Сороса и ему безразлично население Армении! Народ сам должен скинуть эту мразлту!

Лариса Овчинникова

Видно про резню и геноцид забыли! Только в этом случае их не кто спасать не придёт. И останется у армян тихая скорбь о потерянных землях.😪