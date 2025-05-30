Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 109 подписчиков

Ученые: насыщение океанов кислородом произошло раньше, чем считалось

Ученые: насыщение океанов кислородом произошло раньше, чем считалось

Насыщение океанов кислородом могло произойти раньше, чем считалось ранее. Как сообщает Phys.org, к такому выводу пришла группа американских ученых, изучавшая керны осадочных пород, собранных в различных местах Южной Африки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх