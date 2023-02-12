Линц (WTA). Финал. Потапова встретится с Мартич

Анастасия Потапова сыграет с Петрой Мартич в финале турнира в Линце. Сетка турнира здесь. Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия 6 – 12 февраля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Крытые корты, хард Финал Петра Мартич (Хорватия) Анастасия Потапова (Россия) Дата проведения 12 февраля, 17.
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