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Линц (WTA). Финал. Потапова встретится с Мартич

Анастасия Потапова сыграет с Петрой Мартич в финале турнира в Линце. Сетка турнира здесь. Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия 6 – 12 февраля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Крытые корты, хард Финал Петра Мартич (Хорватия)  Анастасия Потапова (Россия) Дата проведения 12 февраля, 17.

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