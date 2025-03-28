ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа»

Войска Украины продолжили удары дронами по энергетической инфраструктуре РФ. «. Нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», - заявили в ведомстве.