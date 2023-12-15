Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов

Поддержку властей получили уже 12 фармацевтических компаний С 2022 года в Москве работает программа комплексной поддержки клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений, в рамках которой власти предоставляют организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев.