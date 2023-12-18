В Пекине обсудили сотрудничество России и Китая

ПЕКИН, 18 декабря, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном провели 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии