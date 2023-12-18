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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Пекине обсудили сотрудничество России и Китая

В Пекине обсудили сотрудничество России и Китая

ПЕКИН, 18 декабря, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном провели 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

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