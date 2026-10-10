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Царьград

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132 тыс. свердловчан с психическими расстройствами: тревога растет

132 тыс. свердловчан с психическими расстройствами: тревога растет

В Свердловской области на учёте с психическими расстройствами состоят 132 тысячи человек, при этом среди детей и подростков доля таких пациентов снижается.

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