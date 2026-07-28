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Царьград

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Спасатели опровергли слухи о спасении кошки Мачики на Эльбрусе

Спасатели опровергли слухи о спасении кошки Мачики на Эльбрусе

Судьба пушистой путешественницы, покорявшей вершину вместе с блогерами, остаётся неизвестной.Спасательная операция на Эльбрусе, в ходе которой вызволяли группу альпинистов из Боснии и Герцеговины, завершена.

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