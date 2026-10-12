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Дизельный кризис спровоцировал новую волну энергетического национализма

Дизельный кризис спровоцировал новую волну энергетического национализма

Эксперты считают, что дно еще не достигнуто и что обстановка на глобальном топливном рынке в этом году может еще больше ухудшиться.

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