В Иркутской области за лето поймали 125 детей, которые купались без присмотра взрослых

С начала лета в регионе выявлено 125 фактов безнадзорного нахождения несовершеннолетних у воды. Только за прошедшие сутки инспекторы ГИМС, полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних обнаружили 8 детей, купавшихся в необорудованных местах в Усолье-Сибирском и Братске.
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