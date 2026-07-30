В Иркутской области за лето поймали 125 детей, которые купались без присмотра взрослых

С начала лета в регионе выявлено 125 фактов безнадзорного нахождения несовершеннолетних у воды. Только за прошедшие сутки инспекторы ГИМС, полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних обнаружили 8 детей, купавшихся в необорудованных местах в Усолье-Сибирском и Братске.