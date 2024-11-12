LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

В России уволят десятки тысяч чиновников. Куда же им идти

Видно многовато стало у нас «слуг народа». Но неужели уволенные чиновники станут безработными и пойдут решать проблему дефицита рабочих рук? Разве такое возможно в нынешней системе? Дело в том, что Правительство РФ к 1 июля 2025 года планирует сократить на 10% штатные места для периферийных госслужащих, коих у нас не меньше 400 000 человек, о чём узнали […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх