Россия одержала победу над Литвой: вошла в Комитет ООН на 2025-2027

Постпредство России при ООН сообщает о результате голосования: 104 голоса за Россию и 83 за Литву. Также, представители МИД России Андрей Иванов и Дмитрий Чумаков вошли в состав Комиссии по международной гражданской службе и Пенсионного комитета соответственно.