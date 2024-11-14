Россия одержала победу над Литвой: вошла в Комитет ООН на 2025-2027

Постпредство России при ООН сообщает о результате голосования: 104 голоса за Россию и 83 за Литву. Также, представители МИД России Андрей Иванов и Дмитрий Чумаков вошли в состав Комиссии по международной гражданской службе и Пенсионного комитета соответственно.
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