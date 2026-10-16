Привычные движения и самочувствие после сна многое говорят о состоянии организма. Какие признаки помогают определить: здоровы вы или нет, рассказали врач Дональд Грант и медсестра Келли Фишер Metro.
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