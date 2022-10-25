Военное обозрение

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«Логика» западных «экспертов»: ВС РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине, значит - у русских заканчиваются ракеты

«Логика» западных «экспертов»: ВС РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине, значит - у русских заканчиваются ракеты

Обращает на себя внимание риторика западных экспертов и представителей медиасреды относительно нанесения Вооружёнными силами России ударов по объектам украинской инфраструктуры, включая ТЭЦ и электроподстанции, а также промпредприятия.

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