«Логика» западных «экспертов»: ВС РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине, значит - у русских заканчиваются ракеты

Обращает на себя внимание риторика западных экспертов и представителей медиасреды относительно нанесения Вооружёнными силами России ударов по объектам украинской инфраструктуры, включая ТЭЦ и электроподстанции, а также промпредприятия.
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