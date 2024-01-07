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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Нигматуллин: «Настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю – ни Лигу чемпионов, ни МЛС» 

Руслан Нигматуллин: «Настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю – ни Лигу чемпионов, ни МЛС» 

«Я настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю. Не смотрел и не буду смотреть — ни Лигу чемпионов, ни МЛС.

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