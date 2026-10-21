В ближайшее время Украину ждет отрезание городов от систем жизнеобеспечения. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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