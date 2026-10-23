Депутат Алексей Куринный предложил ввести НДФЛ в 45% для доходов свыше 50 млн рублей. Он считает несправедливым предложение РСПП о равномерном распределении налогов между отраслями и предлагает направить собранные средства на увеличение пенсий и поддержку соцсферы.