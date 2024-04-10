Врач Мясников предупредил о смертельной опасности рентгенографии

Рентгенография может спровоцировать развитие онкологического заболевания. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников По словам специалиста, рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы.
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