Патофизиолог рассказал о способах избежать зависимости от капель в нос

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов 19 января рассказал «Известиям», как избежать зависимости от сосудосуживающих капель в нос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии