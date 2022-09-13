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Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации на Украине

Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации на Украине

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Госдумы заявил, что время ещё раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.

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