Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации на Украине

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Госдумы заявил, что время ещё раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Госдумы заявил, что время ещё раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.
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