В Амурской области перед судом предстанут члены организованной группы, осуществлявшей бесконтактный сбыт наркотических средств

Следователем следственной части Cледственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении 11 жителей Приамурья в возрасте от 23 до 30 лет.
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