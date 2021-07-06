Происшествия

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В Амурской области перед судом предстанут члены организованной группы, осуществлявшей бесконтактный сбыт наркотических средств

Следователем следственной части Cледственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении 11 жителей Приамурья в возрасте от 23 до 30 лет.

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