Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт врага у Часов Яра (ВИДЕО)

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт боевиков ВСУ в районе Часов Яра (ДНР). Ударами артиллерии и авиации были подавлены огневые точки врага, после чего на позиции противника под прикрытием бронегруппы на БМД-2 зашли наши десантники.