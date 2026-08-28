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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о решении вернуться на US Open: «Мы с командой считаем, что я готов»

Карлос Алькарас рассказал, почему решил вернуться на US Open . Испанец не играл с апрельского турнира в Барселоне из-за травмы запястья.

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