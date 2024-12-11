В Новосибирске состоялось награждение студентов, состоящих в Киберотряде, за активное участие в мероприятиях, направленных на противодействие наркоугрозе в сети Интернет

В Новосибирске состоялось торжественное собрание, на котором студентам Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вручены благодарственные письма начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области за активное участие в мероприятиях, направленных на противодействие наркоугрозе в сети Интернет.