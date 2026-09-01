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Россиянин расстрелял трёх человек в Черногории и покончил с собой

Россиянин расстрелял трёх человек в Черногории и покончил с собой

30-летний россиянин расстрелял трёх мужчин в тире в черногорском Даниловграде. После он угнал автомобиль одной из жертв, вступил в перестрелку с полицейскими и покончил с собой.

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