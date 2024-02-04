Что можно и чего нельзя делать в праздник Агафия Полухлебника 5 февраля Алёна ЮрьеваКаждый год 5 февраля православная церковь чтит память священномученика Климента и мученика Агафангела Римского, которого учил святой Климент.
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