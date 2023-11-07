Исламское сопротивление Ирака грозит США новыми баллистическими ракетами

Представители Исламского сопротивления Ирака в очередной раз выступили с угрозами в адрес США. Правда, на этот раз они снабдили свое обращение фотографией баллистической ракеты средней дальности «Акса-1».
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