В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека.
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