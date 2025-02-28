В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека.