«Последний бой мировой элиты»: Хазин назвал на три страшных предзнаменования для Евросоюза

Российский экономист, политолог Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва» назвал на три страшных предзнаменования для Евросоюза.
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