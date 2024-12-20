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Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

"Хаймарсы" ВСУ впервые за два месяца ударили по центру Донецка. В небе над городом прозвучали не менее восьми мощных взрывов; имеются раненые, повреждены многоквартирные дома.

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Сергей ЕВ
За гибель безвинных граждан и детей России, бандеровцы, наемники и террористы, должны быть уничтожены, они враги России
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