13 фильмов и сериалов о королевских особах, полных величия и драматизма

Чья судьба может быть более интригующей и захватывающей, чем судьба королевской особы? История даёт нам невероятное количество фактов их жизни и деятельности, которые не обходятся без легенд и разного рода толков.
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