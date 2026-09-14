📝 В волгоградском регионе пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи Приемы граждан состоятся 25 сентября во всех муниципалитетах области.
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