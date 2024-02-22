Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Японский Nikkei пересек отметку 39 000 пунктов

Японский Nikkei пересек отметку 39 000 пунктов

Японский индекс Nikkei 225 достиг рекордного максимума в четверг благодаря акциям банковского сектора, электроники и потребительских товаров, поскольку высокие доходы и благоприятные для инвесторов меры способствуют стремительному ралли японских акций в этом году, пишет CNBC.

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