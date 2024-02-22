Японский Nikkei пересек отметку 39 000 пунктов

Японский индекс Nikkei 225 достиг рекордного максимума в четверг благодаря акциям банковского сектора, электроники и потребительских товаров, поскольку высокие доходы и благоприятные для инвесторов меры способствуют стремительному ралли японских акций в этом году, пишет CNBC.