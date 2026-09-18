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Газета.ру

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iSeeCars перечислил 12 пикапов, которые не ломаются после 400 тысяч километров

iSeeCars перечислил 12 пикапов, которые не ломаются после 400 тысяч километров

Эксперты iSeeCars выяснили, какие пикапы обладают наибольшими шансами пройти не менее 250 тыс. миль (примерно 400 тыс.

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