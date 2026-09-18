iSeeCars перечислил 12 пикапов, которые не ломаются после 400 тысяч километров

Эксперты iSeeCars выяснили, какие пикапы обладают наибольшими шансами пройти не менее 250 тыс. миль (примерно 400 тыс.
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