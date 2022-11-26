9 лайфхаков по нанесению помады, которые должна знать каждая женщина

Подготовьте кожу губ Чтобы помада ровнее ложилась и лучше смотрелась, подготовьте кожу губ. Для этого слегка помассируйте губы скрабом или даже мягкой зубной щеткой с маслом, а потом нанесите на кожу бальзам, в состав которого входит витамин Е.