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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

9 лайфхаков по нанесению помады, которые должна знать каждая женщина

Подготовьте кожу губ Чтобы помада ровнее ложилась и лучше смотрелась, подготовьте кожу губ. Для этого слегка помассируйте губы скрабом или даже мягкой зубной щеткой с маслом, а потом нанесите на кожу бальзам, в состав которого входит витамин Е.

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