Ирина Шейк пришла на матч по баскетболу в откровенном платье

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на матч по баскетболу в откровенном образе. 37-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых она запечатлена в мини-платье белого цвета, оформленном глубоким декольте и черными кружевами.
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