Правительство Страны кленового листа поощряло иммиграцию пособников нацистов из Украины и не только Изображение: ФСК В минувший вторник суд в Канаде признал законной ликвидацию фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько и отметил, что этот вердикт может затронуть и другие фонды университета Альберты, названные в честь эсэсовцев из дивизии «Галичина».