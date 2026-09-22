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Благоволение к украинским нацистам в Канаде начало переосмысливаться

Благоволение к украинским нацистам в Канаде начало переосмысливаться

Правительство Страны кленового листа поощряло иммиграцию пособников нацистов из Украины и не только Изображение: ФСК В минувший вторник суд в Канаде признал законной ликвидацию фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько и отметил, что этот вердикт может затронуть и другие фонды университета Альберты, названные в честь эсэсовцев из дивизии «Галичина».

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