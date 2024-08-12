Когда, согласно нумерологии, рождаются неудачники, как с этим справиться Алёна ЮрьеваВы когда-нибудь задумывались, почему одни люди кажутся обречёнными на неудачи, а другие проходят через жизнь словно под счастливой звездой? Оказывается, загадка может быть связана с датой вашего рождения.