Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисенең беренче урынбасары — Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров Әлфия Айдарскаяны 100 яшьлек юбилее белән котлады, дип хәбәр итә конгресс матбугат хезмәте.
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