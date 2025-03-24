В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков

За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 68 мм снега — 64% от месячной нормы. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев в своем Telegram-канале, отметив, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии