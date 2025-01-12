Чепа заявил, что посредникам нужно заслужить проведение встречи Путина и Трампа

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны, желающие выступить в качестве посредников в организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и новым главой США Дональдом Трампом, должны заслужить это право.
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