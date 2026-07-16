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Царьград

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Легендарное событие в Москве. Гость из США сразил всех фразами на русском языке

Легендарное событие в Москве. Гость из США сразил всех фразами на русском языке

1 октября 1964 года великий пианист Артур Рубинштейн давал концерт в Москве. Мало того, что он сыграл вещи, которые не играл для американской или европейской публики, так ещё и сразил публику своим фразами на русском языке.

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