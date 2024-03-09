Президент Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя

В США раскритиковали ежегодное послание американского президента Джо Байдена «О положении страны». По мнению оппонентов главы Белого дома, выступление было «антиамериканским» и «стало позором» для страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии