Россия выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад

Россия выражает соболезнования Сербии в связи с произошедшей в городе Нови-Сад трагедией. Об этом 1 ноября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ).
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