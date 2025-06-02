Tom Llamas is officially NBC’s new top newsman. Llamas made his debut as anchor of the NBC Nightly News on Monday, taking over for departing anchor Lester Holt, who signed off on Friday after a decade behind the anchor’s desk.
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