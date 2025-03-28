Диего Марадона умер не внезапно – эксперт

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона умер не внезапно, а испытал перед смертью агонию продолжительностью до 12 часов, сообщил на суде над обвиняемыми в халатности медиками отставной врач и комиссар полиции Буэнос-Айреса Карлос Маурисио Кассинелли, участвовавший во вскрытии тела.