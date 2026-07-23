❗️На трассе Ялта — Севастополь устраняют последствия схода селя На место уже направили спецтехнику, сообщили «Крым 24» в пресс-службе «Крымавтодора».
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❗️На трассе Ялта — Севастополь устраняют последствия схода селя На место уже направили спецтехнику, сообщили «Крым 24» в пресс-службе «Крымавтодора».