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В Лабытнанги ФСБ изъяла почти 3 тонны незаконно добытого чира, ряпушки и нельмы

В Лабытнанги ФСБ изъяла почти 3 тонны незаконно добытого чира, ряпушки и нельмы

В Лабытнанги ФСБ вскрыла преступную группу, которая незаконно добывала ценную северную рыбу. Как сообщает пресс-служба ведомства, на местной железнодорожной станции был выявлен участник группы – при перегрузе незаконно добытых водных биологических ресурсов.

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