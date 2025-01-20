В Лабытнанги ФСБ изъяла почти 3 тонны незаконно добытого чира, ряпушки и нельмы

В Лабытнанги ФСБ вскрыла преступную группу, которая незаконно добывала ценную северную рыбу. Как сообщает пресс-служба ведомства, на местной железнодорожной станции был выявлен участник группы – при перегрузе незаконно добытых водных биологических ресурсов.